Atelier réparation de vélo 3 avenue Gambetta Base FeelOut Excideuil Dordogne

2023-01-28 14:00:00 – 2023-01-28 15:30:00

Base FeelOut 3 avenue Gambetta

Excideuil

Dordogne Excideuil EUR 15 Premier atelier pour apprendre à réparer et entretenir son vélo : la réparation d'une crevaison :

-déposer la roue

-sortir la chambre à air

-choisir de réparer ou de remplacer

-poser une rustine

-comprendre le système des tailles de chambre à air et pneus

-vérifier l’intérieur du pneu et le fond de jante

– remonter la roue

N'hésitez pas à venir avec votre vélo !

+33 6 86 31 58 37 FeelOut Pablo Cluzaud

Base FeelOut 3 avenue Gambetta Excideuil

