Atelier réparation de vélo – Busabiclou Les Clarisses / Saisons Zéro, 16 mars 2022, Roubaix.

Les Clarisses / Saisons Zéro, le mercredi 16 mars à 14:00

Si vous n’avez jamais bricolé pas de soucis, l’équipe du Busabiclou est précisément là pour vous accompagner et vous fournir diagnostique, conseils, outils, pièces neuves et d’occasion ! Pas d’adhésion ou de main d’œuvre à payer, juste les pièces changées, qui sont à prix fixe pour les pièces neuves et à prix libre pour les pièces d’occasion. Pour que tout le monde puisse être accompagné, seules les petites réparations seront effectuées : changement de patins, de chaîne, de câbles et de gaines, réglage de dérailleur, crevaison, petit dévoilage. Pour de plus grosses réparations il faudra vous rendre à l’atelier fixe, 11 rue du Stand de tir à Roubaix. Bienvenue à toutes et à tous !

Entrée libre

Venez réparer votre vélo !

Les Clarisses / Saisons Zéro 2 rue de Wasquehal 59100 Roubaix Roubaix Ouest Nord



2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T18:00:00