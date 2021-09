Lignan-sur-Orb Mediatheque Albertine Sarrazin Hérault, Lignan-sur-Orb Atelier réparation de livres 1 Mediatheque Albertine Sarrazin Lignan-sur-Orb Catégories d’évènement: Hérault

Une fois par trimestre, la médiathèque met à votre disposition son savoir-faire et son matériel pour vous aider à réparer vos livres endommagés. Chaque atelier se décline en 2 séances pour permettre le temps de séchage des reliures si nécessaire. _(Il n’est pas nécessaire de participer aux 2 si vos livres ne nécessitent pas de collage.)_ **Donnez une seconde vie à vos livres préférés !** **Mercredi 13 octobre de 18h00 à 19h00** Tout public Sur inscription uniquement.Infos et réservations au 04-67-37-86-38 ou à [[mediatheque@lignansurorb.fr](mailto:mediatheque@lignansurorb.fr)](mailto:mediatheque@lignansurorb.fr)

Gratuit. sur inscription uniquement

Venez réparer vos livres abîmés à la médiathèque ! Mediatheque Albertine Sarrazin avenue des frères Boyer 34490 Lignan sur Orb Lignan-sur-Orb Hérault

