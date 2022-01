Atelier Repair Café Maison de Quartiers des Îles Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Maison de Quartiers des Îles, le samedi 29 janvier à 14:00

Luttons ensemble contre le gaspillage ! * Pensez-vous à réduire vos déchets et votre consommation de vos ressources ? ♻️ * Voulez-vous donner une seconde vie à vos appareils, vélos & vêtements ? * Avez-vous envie d’apprendre à réparer collectivement ? Dans le respect des règles sanitaires, gestes barrières et gel hydro alcoolique à disposition. REJOIGNEZ-NOUS !

Entrée libre sur inscription

Atelier de réparation à la Maison des Îles
Maison de Quartiers des Îles
53 Avenue du Bas Meudon
Issy-les-Moulineaux

2022-01-29T14:00:00 2022-01-29T18:00:00

