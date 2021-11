Issy-les-Moulineaux Maison de Quartiers des Îles Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Atelier Repair Café Maison de Quartiers des Îles Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Maison de Quartiers des Îles, le samedi 27 novembre à 14:00

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets l’association IssyRepair&Co vous propose un nouvel atelier de réparation collectif. Ce sera également la journée Repairathon ! Nouveauté avec Didier notre nouveau bénévole, réparateur de vélo. Un ordinateur , un téléphone, un réveil ou un grille pain en panne, venez apprendre à réparer ensemble et ainsi nous réduirons nos déchets dans la joie et la bonne humeur ♻️

Entrée libre sur inscription

Atelier de réparation à la Maison des Îles. Maison de Quartiers des Îles 53 Avenue du Bas Meudon Issy-les-Moulineaux Quartier La Ferme / Les Îles / Les Chartreux Hauts-de-Seine

2021-11-27T14:00:00 2021-11-27T19:00:00

