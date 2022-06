ATELIER REPAIR CAFE JUNIOR – WIMILLE Wimille Wimille Catégorie d’évènement: Wimille

ATELIER REPAIR CAFE JUNIOR – WIMILLE Wimille, 8 juin 2022, Wimille. ATELIER REPAIR CAFE JUNIOR – WIMILLE Salle du Sacré Coeur

Rue du Cimerière Wimille

2022-06-08 – 2022-06-08

Salle du Sacré Coeur

Rue du Cimerière Wimille 62126 Wimille Un objet en panne ! Tenter de le réparer (gratuitement) avec l’aide des réparateurs bénévoles du Repair Café. +33 7 67 30 73 00 Un objet en panne ! Tenter de le réparer (gratuitement) avec l’aide des réparateurs bénévoles du Repair Café. Salle du Sacré Coeur

Rue du Cimerière Wimille

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégorie d’évènement: Wimille Autres Lieu Wimille Adresse Salle du Sacré Coeur Rue du Cimerière Ville Wimille lieuville Salle du Sacré Coeur Rue du Cimerière Wimille

Wimille Wimille https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wimille/

ATELIER REPAIR CAFE JUNIOR – WIMILLE Wimille 2022-06-08 was last modified: by ATELIER REPAIR CAFE JUNIOR – WIMILLE Wimille Wimille 8 juin 2022

Wimille