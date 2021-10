Poitiers Cobalt Poitiers, Vienne Atelier – Rencontres Citoyenneté Numérique Cobalt Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

Atelier – Rencontres Citoyenneté Numérique

Cobalt, le lundi 15 novembre à 14:00

Retrouvez les **Rencontres Citoyenneté Numérique** ! Cette association a pour objectif la démocratisation des civic techs, de l’open source et de la compréhension des enjeux du numérique. Démocratie numérique, consultations en ligne, _Civic techs, logiciels libres, Open Source, Opendata, facilitation numérique, relations prestataires service numériques_ sont devenus des sujets du quotidien des entreprises, aujourd’hui… Mais de quoi parle-t-on ? Après trois éditions de sensibilisation et de réflexion sur ces sujets destinés au grand public, trois ateliers sont proposés pour sensibiliser les étudiants en management par alternance de l’AFC formation aux bonnes pratiques numériques dans leurs futurs professionnels. Ces ateliers sont également ouverts à tous ! **Au programme de cet atelier :** – Communiquer sur son activité et développer ses réseaux – Relation aux prestataires pour ressources numériques, gestion de projet numérique et finalité pour les usagers **Intervenants :** – **Maria Sébastia** : Groupe CGR – **Brigitte Thibault** : responsable Pôle Système d’Information Documentaire de la Médiathèque François Mitterrand **Gratuit**, sur inscription juste ici : [https://forms.gle/14T4bMhwvXShr8HE7](https://forms.gle/14T4bMhwvXShr8HE7) **LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS !** En présentiel à Cobalt (5 rue Victor Hugo, Poitiers) Prochaines dates : **- lundi 22 novembre** **- lundi 29 novembre** Organisé par : **Cobalt & Rencontres Citoyenneté Numérique**

