ATELIER RENCONTRE – NINA LE COMTE Seiches-sur-le-Loir Seiches-sur-le-Loir Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Seiches-sur-le-Loir

ATELIER RENCONTRE – NINA LE COMTE Seiches-sur-le-Loir, 11 février 2023, Seiches-sur-le-Loir . ATELIER RENCONTRE – NINA LE COMTE 1 allée Erlenbach Bibliothèque Histoire de Lire Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire Bibliothèque Histoire de Lire 1 allée Erlenbach

2023-02-11 – 2023-02-11

Bibliothèque Histoire de Lire 1 allée Erlenbach

Seiches-sur-le-Loir

Maine-et-Loire À partir de l’album « Allers-Retours », venez imaginer ce que vous mettrez dans votre sac à dos pour partir à la mer, en voyage ou dans l’espace… Nina Le Comte est une illustratrice diplômée de l’École supérieure de Saint Luc à Liège (Belgique). Elle publie son premier album jeunesse à la sortie d’école au éditions CotCotCot « Allers-Retours », un album muet pour grands et petits qui relate le parcours kafkaïens des exilés une fois arrivé sur le territoire européens. Pour cet ouvrage Nina est pré-sélectionnée pour la Révélation Livre jeunesse 2020 par la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques. A partir de 8 ans et +

Pensez à réserver : reservationculturelle@ccals.fr ou 06 48 88 37 73

Bibliothèque – Seiches Sur Le Loir Venez rencontrer et découvrir la jeune Autrice Nina Lecomte et son tout premier album tout public ! Bibliothèque Histoire de Lire 1 allée Erlenbach Seiches-sur-le-Loir

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire, Seiches-sur-le-Loir Autres Lieu Seiches-sur-le-Loir Adresse Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire Bibliothèque Histoire de Lire 1 allée Erlenbach Ville Seiches-sur-le-Loir lieuville Bibliothèque Histoire de Lire 1 allée Erlenbach Seiches-sur-le-Loir Departement Maine-et-Loire

ATELIER RENCONTRE – NINA LE COMTE Seiches-sur-le-Loir 2023-02-11 was last modified: by ATELIER RENCONTRE – NINA LE COMTE Seiches-sur-le-Loir Seiches-sur-le-Loir 11 février 2023 1 allée Erlenbach Bibliothèque Histoire de Lire Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire maine-et-loire Seiches-sur-le-Loir

Seiches-sur-le-Loir Maine-et-Loire