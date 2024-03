Atelier rencontre avec Stéphanie Demasse-Pottier, autrice jeunesse, dans le cadre d’Histoires de Lire Châtellerault, mercredi 27 mars 2024.

Lecture des albums Rue du bout du monde et Et j’entends siffler le train , échanges avec l’autrice quivis d’un atelier : réalisation d’une carte avec un des personnages de l’album et petit mot pour un.e ami.e.

Enfants accompagnés d’un parent.

« Histoires de lire » a pour but de faire découvrir aux enfants le plaisir des livres et de la lecture en classe, en médiathèque et à la maison. Chaque année, 8 nouveaux albums sont proposés à votre découverte et plusieurs auteurs viennent à votre rencontre. « Histoires de lire » se conclura par l’élection du livre préféré des enfants. Ce projet est issu de la collaboration entre la Bibliothèque Pédagogique de Châtellerault, l’Education Nationale et les médiathèques de Grand Châtellerault. .

Pl. Dupleix

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine mediatheque.chatellerault-centre@grand-chatellerault.fr

