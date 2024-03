Atelier rencontre Avec l’illustratrice Isaly Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé, mercredi 10 avril 2024.

Atelier rencontre Avec l’illustratrice Isaly Place Benjamin Delessert Pont-l’Abbé Finistère

A l’occasion du Salon du livre jeunesse Croq’ Livres, la médiathèque reçoit l’illustratrice Isaly et les éditions Vivre tout simplement .

Isaly s’appelle Isabelle Demarly dans la vie de tous les jours. Elle est née en Bretagne, et a grandi pas loin de la mer. Petite, elle préfère gribouiller les pages de ses cahiers plutôt que de copier ses leçons… Mais une fois le CP terminé, elle dit à ses parents qu’elle n’ira plus à l’école car elle sait lire et écrire et veut dessiner toute la journée… Malgré tout, elle reprend le chemin de l’école, et ira à l’école d’art de Lyon.

Elle a publié plus d’une dizaine d’albums avec différentes maisons d’édition indépendantes (Des ronds dans l’O, Mazurka, Utopique, Les Minots…) et ses deux derniers albums avec les éditions bigoudènes Vivre tout simplement. Son album La Légende du papier découpé de Yangzhou a été traduit en chine !

Lors de cette séance à la médiathèque, Isaly viendra vous présenter les différentes étapes du processus de création d’un album à travers ses œuvres, ses carnets de croquis, ses planches crayonnées et colorisées… Elle vous proposera ensuite un atelier pour vous initier à la technique du portrait à sa façon et à partir de ses personnages.

Les éditions Vivre tout simplement vous présentera enfin le nouvel album d’Isaly Filandrin et les oiseaux qu’elle pourra vous dédicacer.

Sur inscription. A partir de 8 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-04-10

Place Benjamin Delessert Médiathèque Julien Gracq

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

L’événement Atelier rencontre Avec l’illustratrice Isaly Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Destination Pays Bigouden Sud