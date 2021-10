Atelier rencontre avec Fleur Oury Pavillon blanc, 27 octobre 2021, Colomiers.

Atelier rencontre avec Fleur Oury

Pavillon blanc, le mercredi 27 octobre à 15:00

**ATELIER ILLUSTRATION | FLEUR OURY** Mercredi 27 octobre 15h-17h Vous avez aimé le coloriage géant ? Alors foncez en famille à cet atelier-rencontre avec l’illustratrice Fleur Oury ! Sa licence de biologie en poche, elle décide de renouer avec son second amour, le dessin, et sort diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle entame alors une carrière d’autrice et illustratrice et a publié, à ce jour, quatre albums. Les crayons de couleur et les feutres sont ses outils de prédilection ; la nature et l’enfance, ses thèmes préférés. Avec ses crayons, elle sublime la nature, faisant d’elle le cocon de l’enfance, le tout avec beaucoup de poésie et de douceur. Entrée libre | Tout public [ Pavillon blanc _Le port du masque grand public est obligatoire dans l’ensemble du Pavillon Blanc Henri Molina. La présentation du passe sanitaire avec un QR code valide est obligatoire pour les publics de 18 ans et plus depuis le 21 juillet 2021, et pour les publics de 12 ans et plus à compter du 30 septembre 2021. Par ailleurs, du gel hydro-alcoolique est mis à disposition du public à qui il sera demandé de systématiquement se laver les mains avant d’entrer. La programmation des actions est soumise à l’évolution du contexte sanitaire et des consignes édictées par le gouvernement. N’hésitez pas à consulter régulièrement les sites [www.ville-colomiers.fr](http://www.ville-colomiers.fr) et [www.pavillonblanc-colomiers.fr](http://www.pavillonblanc-colomiers.fr) pour retrouver les informations mises à jour régulièrement._ **Détails sur le lieu**: Pavillon blanc

**ATELIER ILLUSTRATION | FLEUR OURY** Mercredi 27 octobre 15h-17h Vous avez aimé le coloriage géant ? Alors foncez en famille à cet atelier-rencontre avec l’illustratrice Fleur Oury ! Sa licence de

Pavillon blanc Pavillon blanc Colomiers Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T17:00:00