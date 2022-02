Atelier / rencontre avec Annette Tamarkin médiathèque de Bassens Bassens Catégories d’évènement: Bassens

le mardi 15 mars à médiathèque de Bassens

Annette Tamarkin est née à Bruxelles. Après des études de communication graphique à la Cambre et quelques travaux publicitaires, elle s’oriente vers la création de livres pour la jeunesse. A partir de 1984, elle publie des livres chez différents éditeurs. Puis son travail prend une trajectoire différente lorsqu’elle concentre sa pratique autour des techniques de papier plié et découpé et du pop-up. En savoir plus sur [Annette Tamarkin](https://www.editionsdesgrandespersonnes.com/portfolio_page/tamarkin-annette/)

Séances scolaires

Découverte de l’univers du pop-up pour les enfants de 3 à 6 ans. Réservé aux scolaires médiathèque de Bassens rue du 8 mai 1945 33530 bassens Bassens Gironde

