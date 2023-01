ATELIER RENCONTRE – AMANDINE MOMENCEAU Tiercé, 1 mars 2023, Tiercé Tiercé.

ATELIER RENCONTRE – AMANDINE MOMENCEAU

13 Rue Longchamp Bibliothèque Berthe Bachet Tiercé Maine-et-Loire Bibliothèque Berthe Bachet 13 Rue Longchamp

2023-03-01 13:30:00 – 2023-03-01 15:00:00

Atelier de création d’un animal totem en papiers découpés. D’une simple feuille de papier pliée en deux, des pattes ou des ailes, des oreilles ou des cornes se déploient. Puis on découpe des yeux, des museaux, des moustaches… et voilà ton animal totem qui prend vie ! La technique du papier découpé est simple et ludique et permet de créer un animal à la manière d’une marionnette dont les pattes s’animent telle une marionnette.

Passionnée par la bande dessinée, Amandine Momenceau trouve sa technique de prédilection du papier découpé pendant ses études grâce aux univers de Bruno Munari et de Katsumi Komagata. Le travail de ces illustrateurs lui révèle que ses 2 passions : le livre et le papier découpé peuvent se mêler et donner naissance à un seul et même objet. Amandine Momenceau aime utiliser l’effet de surprise grâce à la superposition d’images et ainsi raconter ses histoires. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une manifestation culturelle annuelle intitulée Des mots en images qui vise à valoriser le travail d’un illustrateur BD ou d’album jeunesse.

A partir de 7 ans et +

Pensez à réserver : reservationculturelle@ccals.fr ou 06 40 45 65 33

Entrez dans l’univers de l’illustratrice Nantaise Amandine Momenceau

reservationculturelle@ccals.fr +33 6 40 45 65 33

