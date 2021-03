Atelier Rempotage – Multiplication d’Orchidées, 22 avril 2021-22 avril 2021, Montpouillan.

Atelier Rempotage – Multiplication d’Orchidées 2021-04-22 14:00:00 – 2021-04-22 17:00:00

Montpouillan Lot-et-Garonne Montpouillan

L’atelier de rempotage de vos orchidées vous permet de savoir rempoter ou conditionner vos orchidées Monopodiales (Phalaenopsis, Doritis, Vanda), ou Sympodiales (Cattleya, Dendrobium, Brassia, etc) et de démultiplier vos orchidées.

-4 Personnes maximum avec masque.

-Vous venez avec une orchidée à rempoter ou multiplier.

-Le matériel est fourni (Bassines, Sécateurs)

-Première partie :

Présentations des variétés d’orchidées à parfums

Présentation des supports de cours et Littérature

Présentations des variétés à rempoter

Présentation du substrat

Présentation d’une Multiplication

Présentation d’une Fécondation

Présentation d’un rempotage

Pause café

-Deuxième partie :

Les participants (es) effectuent le rempotage ou la multiplication

Corrigé des opérations

-Inscriptions par téléphone au 0681318952 ou Email lehouelleur@gmail.com

Arrhes de 10€

+33 6 81 31 89 52

Orchids Garden