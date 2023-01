Atelier Remplis ton panier Wimmenau Wimmenau Wimmenau Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Atelier Remplis ton panier lieu-dit Kohlhuette Wimmenau Bas-Rhin

2023-02-18 14:00:00 – 2023-02-18 17:00:00

Bas-Rhin Wimmenau Les relations et le quotidien sont difficiles à vivre et vous avez envie que ça change ?Vous avez envie de partager un moment convivial, de détente et de légèreté ? Vous êtes au bon endroit !

Laboratoire d’expérimentation à travers le jeu, l’art vivant, et les partage

Réservation au 06.33.07.26.26 avant le 10 novembre 2022. ou www.aurorebraun.com

Tarif 40€ +33 3 88 89 81 67 Wimmenau

