Atelier JenniFleurs, le mercredi 7 juillet à 14:00

Confectionnez une huile apaisante et calmante en cas de piqûres d’insectes.

Voir http://www.jennifleurs.fr/ateliers/sante/aroma-1/

Un anti-moustique. Une crème apaisante pour les piqûres. Atelier JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire

2021-07-07T14:00:00 2021-07-07T15:00:00

