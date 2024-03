Atelier remèdes : les alcoolatures et les macérâts huileux Atelier Jennifleurs – 78 rue Bonne Dame Châteauneuf-sur-loire, samedi 13 avril 2024.

Atelier remèdes : les alcoolatures et les macérâts huileux Atelier remèdes : les alcoolatures et les macérâts huileux Samedi 13 avril, 09h00 Atelier Jennifleurs – 78 rue Bonne Dame Voir http://www.jennifleurs.fr/ateliers/sante/macerats-huileux/

Une journée pour découvrir comment et pourquoi faire les alcoolatures ou des macérats huileux. Vous choisirez vos plantes en fonction de vos besoins et repartirez avec une alcoolature et un macérat huileux.

Atelier Jennifleurs – 78 rue Bonne Dame Atelier JenniFleurs – 78 rue Bonne Dame, Châteauneuf-sur-loire Châteauneuf-sur-loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.jennifleurs.fr/ateliers/sante/macerats-huileux/ »}, {« type »: « email », « value »: « jennifleurs45@gmail.com »}]

