Le Cérat de Galien est une crème très hydratante qui est conseillée lors de problème de peau tel que l’eczéma ou le psoriasis. Vous découvrirez ses nombreuses autres propriétés. Vous confectionnerez un Cérat de Galien. Vous repartirez avec cette confection et la fiche atelier contenant les propriétés et la recette du Cérat. Vous serez accueilli(e)s avec une tisane. Durée de l’atelier : 1h30 Frais de participation : 35€ par personne Inscription: jennifleurs45@gmail.com ou 06 74 91 35 43

Voir http://www.jennifleurs.fr/ateliers/sante/la-galenique/

