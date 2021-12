Chateauneuf-sur-loire Atelier JenniFleurs Châteauneuf-sur-Loire Atelier remède : Trousse aroma d’hivers Atelier JenniFleurs Chateauneuf-sur-loire Catégorie d’évènement: Châteauneuf-sur-Loire

Vous aurez une initiation à l’aromathérapie. Vous apprendrez comment et pourquoi utiliser les huiles essentielles. Je vous donnerai les bons réflexes à avoir. Nous confectionnerons ensuite une huile de massage pour les maux de gorge et des gouttes nasales. Vous repartirez avec ces confections et la fiche atelier contenant les propriétés et les recettes pour soigner les petits maux d’hiver. Une infusion vous sera offerte au cours de l’atelier. Durée de l’atelier : 2 h Frais de participation : 35€ par personne Atelier remède : Trousse aroma d’hivers Atelier JenniFleurs 78 Rue Bonne Dame, Chateauneuf-sur-loire Chateauneuf-sur-loire

2022-01-21T16:00:00 2022-01-21T18:00:00

