Atelier JenniFleurs, le mercredi 2 mars 2022 à 13:00

Reconsolidez-vous ! Ce baume aidera à la guérison d’une tendinite, entorse, foulure… Nous partirons à la rencontre de la Consoude. Vous apprendrez à la reconnaître, ensuite nous récolterons quelques rhizomes. Nous préparerons une macération huileuse et un baume médicinal. Vous repartirez avec votre baume et la fiche atelier contenant les propriétés et la recette du baume. Une infusion vous sera offerte au cours de l’atelier. Durée de l’atelier : 3 h Frais de participation : 35€ par personne Dates disponibles : Mercredi 2 Mars 2022 de 14h à 17h Réservation par mail : jennifleurs45@gmail.com ou par téléphone: 06 74 91 35 43 www.jennifleurs.fr

Voir https://www.jennifleurs.fr/baume-consoude-1

2022-03-02T13:00:00 2022-03-02T16:00:00

