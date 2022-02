ATELIER « REMAKE DE SÉRIES » médiathèque Jean Levy, 16 mars 2022, Lille.

ATELIER « REMAKE DE SÉRIES »

médiathèque Jean Levy, le mercredi 16 mars à 16:00

Grâce à cet atelier, adolescent·es et adultes auront l’occasion de revisiter une série populaire ! (on peut vous le dire,ça sera La casa de Papel) Première étape, on découvre la scène à rejouer ! Maintenant, il s’agit de distribuer les rôles sur le tournage : Qui aimerait être devant la caméra ? Qui préfère être derrière ? Une fois les costumes enfilés, plein feu sur l’interprétation ! Les comédien·nes travaillent leur texte, tandis que l’équipe technique se prépare à reproduire les mêmes cadrages. Grâce aux costumes et au décor de la série, la magie opère ! Public : dès 15 ans. 10 participants. Durée : 3h Les 4 ateliers proposés par la bibliothèque municipale de Lille entrent dans les activités éducatives et artistiques du festival et sont labellisés. Objectifs de « Remake de séries » : Passer un moment convivial / Découvrir les métiers sur un plateau de tournage / Réaliser un remake de série / Découvrir l’incrustation / Occuper un rôle sur le tournage SUR INSCRIPTION : auprès de [jvermeesch@mairie-lille.fr](mailto:jvermeesch@mairie-lille.fr) en mettant en objet le nom de l’atelier

Sur inscription

La casa de Papel, avec vous comme comédien, caméraman, etc…

médiathèque Jean Levy 32 rue Edouard Delesalle 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-16T16:00:00 2022-03-16T19:00:00