Atelier – Relooking de meuble Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Atelier – Relooking de meuble Pleurtuit, 31 janvier 2023, Pleurtuit . Atelier – Relooking de meuble Leroy Merlin Rue du Cap Horn Pleurtuit Ille-et-Vilaine Rue du Cap Horn Leroy Merlin

2023-01-31 – 2023-01-31

Rue du Cap Horn Leroy Merlin

Pleurtuit

Ille-et-Vilaine Venez apprendre comment customiser un meuble vintage ! Je viens avec mon propre meuble et je le relooke. Vous avez envie de rajeunir un meuble vintage mais les techniques de peinture décorative vous semblent réservées aux experts ? Lasure, patine, cire, vernis, huile, pochoir… Ces techniques à la portée de tous permettent d’obtenir un résultat bluffant. Venez apprendre comment customiser un meuble en bois ! Notre animateur vous fait partager son expertise, pas à pas. Vous êtes totalement débutant en bricolage ? Ça tombe bien ! Nous sommes là pour vous aider à dire : C’est moi qui l’ai fait! +33 2 23 15 01 30 http://www.leroymerlin.fr/campus/cours-de-bricolage-en-magasin-avec-un-professionnel Rue du Cap Horn Leroy Merlin Pleurtuit

dernière mise à jour : 2023-01-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Pleurtuit Ille-et-Vilaine Rue du Cap Horn Leroy Merlin Ville Pleurtuit lieuville Rue du Cap Horn Leroy Merlin Pleurtuit Departement Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleurtuit/

Atelier – Relooking de meuble Pleurtuit 2023-01-31 was last modified: by Atelier – Relooking de meuble Pleurtuit Pleurtuit 31 janvier 2023 ille-et-vilaine Leroy Merlin Rue du Cap Horn Pleurtuit Ille-et-Vilaine Pleurtuit

Pleurtuit Ille-et-Vilaine