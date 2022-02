Atelier reliure Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Atelier reliure Maison de quartier de Porchefontaine, 30 mars 2022, Versailles. Atelier reliure

Maison de quartier de Porchefontaine, le mercredi 30 mars à 10:00

**Atelier reliure** Par Sophie Guéroult (professeure à l’Ecole des Beaux-Arts) Réalisation d’un livret par pliage puis décoration et écriture libre. Les participants sont à la fois auteur, illustrateur et relieur. MERCREDI 30 MARS À 10H Maison de quartier de Porchefontaine Durée : 1h30 De 7 à 13 ans Sur inscription à [[sophie.gueroult@versailles.fr](mailto:sophie.gueroult@versailles.fr)](mailto:sophie.gueroult@versailles.fr) Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Sur inscription

Papier : pliez, décorez, repartez satisfait ! Maison de quartier de Porchefontaine 86, rue Yves Le Coz, versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Maison de quartier de Porchefontaine Adresse 86, rue Yves Le Coz, versailles Ville Versailles lieuville Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Departement Yvelines

Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Atelier reliure Maison de quartier de Porchefontaine 2022-03-30 was last modified: by Atelier reliure Maison de quartier de Porchefontaine Maison de quartier de Porchefontaine 30 mars 2022 Maison de quartier de Porchefontaine Versailles Versailles

Versailles Yvelines