ATELIER RELIURE : LES PETITS CARNETS DE PRINTEMPS

2022-04-26 – 2022-04-26 Un atelier d’initiation à la reliure, pour découvrir les techniques de fabrication de petits carnets d’écriture ou de dessin à personnaliser avec des images issues des fonds des Archives. Les outils et le matériel sont mis à disposition pour vous initier à cet art. Idéal pour les vacances, cet atelier peut se réaliser en famille. Un atelier d’initiation à la reliure. +33 4 67 67 37 33 Un atelier d’initiation à la reliure, pour découvrir les techniques de fabrication de petits carnets d’écriture ou de dessin à personnaliser avec des images issues des fonds des Archives. Les outils et le matériel sont mis à disposition pour vous initier à cet art. Idéal pour les vacances, cet atelier peut se réaliser en famille. dernière mise à jour : 2022-04-06 par

