Atelier Reliure japonaise Médiathèque de Chantepie Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Atelier Reliure japonaise Médiathèque de Chantepie, 26 mars 2022, Chantepie. Atelier Reliure japonaise

Médiathèque de Chantepie, le samedi 26 mars à 14:00

**Dans le cadre du Printemps des poètes,** trois ateliers emplis de poésie sont proposés : * Fabrication de papier artisanal – Animé par Marie-Josèphe Lemieux – à partir de 12 ans – Samedi 12 mars à 14h * Atelier d’écriture – Animé par Marie-Laure Cloarec – à partir de 14 ans – Samedi 19 mars à 14h * Reliure japonaise – Animé par Esther Kauffenstein de l’Atelier Brume – à partir de 12 ans – Samedi 26 mars à 14h

sur inscription

Dans le cadre du Printemps des poètes Médiathèque de Chantepie 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

2022-03-26T14:00:00 2022-03-26T16:00:00

