Atelier reliure : fabrique ton carnet! Bibliothèque Václav Havel

Paris

Atelier reliure : fabrique ton carnet! Bibliothèque Václav Havel, 10 juin 2023, Paris. Le samedi 24 juin 2023

de 10h00 à 12h00

Le samedi 17 juin 2023

de 10h00 à 12h00

Le samedi 10 juin 2023

de 10h00 à 12h00

Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit Réservations à partir du 10 mai, auprès de la bibliothèque. Venez fabriquer en 3 séances le carnet qui vous accompagnera lors de vos prochaines vacances ! Une bibliothécaire vous montrera les techniques de reliures utilisées par des professionnels du livre. La bibliothèque vous propose une initiation aux techniques de reliure, avec du matériel professionnel. Au bout de trois séances, vous repartirez avec un carnet relié, et des connaissances sur ce savoir-faire délicat ! Sur inscriptions (aux trois séances), à partir de 15 ans. Les inscriptions sont ouvertes à partir du 10 mai. Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-vaclav-havel-8693 01 40 38 65 40 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr

Bibiliotheque vaclav havel

