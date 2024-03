ATELIER RELIURE DE CARNETS ET/OU CRÉATION DE CARNETS EN ORIGAMI La Remise à Patache Préfailles, jeudi 25 avril 2024.

ATELIER RELIURE DE CARNETS ET/OU CRÉATION DE CARNETS EN ORIGAMI La Remise à Patache Préfailles Loire-Atlantique

Envie de réaliser des carnets originaux et tendance ?

Viens apprendre la reliure de carnets et à en créer en origami pour aller plus loin dans cette création originale !

La Vague Eco-Créative vous explique tout pour réaliser votre carnet et s’adapte à tous les niveaux du groupe de l’atelier. Pour cela, l’activité se décline en plusieurs versions



Pour les plus petits, Véronique propose d’apprendre à créer différents carnets en origami.

Pour les plus grands, la séance commencera par la confection de carnets en origami et se terminera par un carnet relié.

Pour les ados et adultes, une séance entièrement dédiée à la reliure (plus complexe que celle proposée aux enfants) peut être proposée avec la confection de A à Z d’un carnet.

3 bonnes raisons de participer à cet atelier créatif

créer un carnet unique en son genre

faire de sa création un cadeau pour sa famille ou ses amis

accessible à tous les âges

On aime

Le lieu où se déroule cet atelier la Remise à Patache, ce vieil hangar emblématique de Préfailles avec son décor authentique et historique ! Et aussi l’ambiance détendue et chaleureuse !

Bon à savoir

Pas besoin d’apporter des choses car le matériel est fourni.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone et aussi par mail vague.eco.creative@gmail.com.

Découvrez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 10:00:00

fin : 2024-04-25 12:00:00

La Remise à Patache 11 Grande Rue

Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire vague.eco.creative@gmail.com

L’événement ATELIER RELIURE DE CARNETS ET/OU CRÉATION DE CARNETS EN ORIGAMI Préfailles a été mis à jour le 2024-03-15 par eSPRIT Pays de la Loire