Atelier reliure de carnets 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic, mardi 23 avril 2024.

Atelier reliure de carnets Du papier, du fil, des ciseaux, venez vous initier à la reliure de votre carnet en origami. Véronique Derouin, illustratrice et animatrice en art thérapie vous permettra de découvrir son art. P… Mardi 23 avril, 10h30 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Inscription: 0

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T10:30:00+02:00 – 2024-04-23T12:30:00+02:00

Fin : 2024-04-23T10:30:00+02:00 – 2024-04-23T12:30:00+02:00

Du papier, du fil, des ciseaux, venez vous initier à la reliure de votre carnet en origami. Véronique Derouin, illustratrice et animatrice en art thérapie vous permettra de découvrir son art.

Public ados-adultes. Sur inscription.

5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic 5 Rue de la Duchesse Anne 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 56 79 32 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.lecroisic.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-reliure-de-carnets-le-croisic.html »}]

CULTURE FAMILLE