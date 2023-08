Visite de l’atelier Reliure Dabon Atelier RELIURE DABON Romans-sur-Isère Catégories d’Évènement: Drôme

Visite de l'atelier Reliure Dabon
16 et 17 septembre 2023
Atelier RELIURE DABON
Romans-sur-Isère

Entrée libre, 10 personnes maximum pour les visites commentées. Nous vous accueillons pour des visites commentées de l'atelier le samedi et le dimanche à 10h30, 14h et 16h, avec quelques démonstrations des différentes étapes de fabrication d'un livre.

Atelier RELIURE DABON
17 rue de la Banque, 26100 ROMANS SUR ISERE
Romans-sur-Isère
26100 Drôme
Auvergne-Rhône-Alpes
04 75 05 05 27
http://reliuredabon.free.fr/
Atelier de reliure et boutique

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Reliure Dabon Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Atelier RELIURE DABON Adresse 17 rue de la Banque, 26100 ROMANS SUR ISERE Ville Romans-sur-Isère Departement Drôme Lieu Ville Atelier RELIURE DABON Romans-sur-Isère latitude longitude 45.043714;5.051871

