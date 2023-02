Atelier reliure créative Médiathèque Beaulieu Catégories d’Évènement: Beaulieu

Atelier reliure créative Médiathèque, 1 avril 2023, Beaulieu . Atelier reliure créative Ancienne école Médiathèque Beaulieu Orne Médiathèque Ancienne école

2023-04-01 10:00:00 – 2023-04-01 12:00:00

Médiathèque Ancienne école

Beaulieu

Orne La Médiathèque des Hauts du Perche organise des ateliers pour adultes. Venez fabriquer des objets uniques avec des techniques de base ! Réalisation de carnets pliés, collés, cousus, mobiles. La Médiathèque des Hauts du Perche organise des ateliers pour adultes. Venez fabriquer des objets uniques avec des techniques de base ! Réalisation de carnets pliés, collés, cousus, mobiles. +33 2 33 25 56 54 Médiathèque Ancienne école Beaulieu

