Atelier reliure & auteurs de la Rothaine Wildersbach Wildersbach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wildersbach

Atelier reliure & auteurs de la Rothaine Wildersbach, 3 décembre 2022, Wildersbach. Atelier reliure & auteurs de la Rothaine

155 rue de l’église Wildersbach Bas-Rhin

2022-12-03 – 2022-12-03 Wildersbach

Bas-Rhin Wildersbach Les auteurs de Wildersbach et de la Rothaine présentent leurs ouvrages. Vous pourrez également suivre un atelier de reliure et de fabrication de papier marbré. +33 7 88 81 74 43 Wildersbach

dernière mise à jour : 2022-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Wildersbach Autres Lieu Wildersbach Adresse 155 rue de l'église Wildersbach Bas-Rhin Ville Wildersbach lieuville Wildersbach Departement Bas-Rhin

Wildersbach Wildersbach Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wildersbach/

Atelier reliure & auteurs de la Rothaine Wildersbach 2022-12-03 was last modified: by Atelier reliure & auteurs de la Rothaine Wildersbach Wildersbach 3 décembre 2022 155 rue de l'église Wildersbach Bas-Rhin Bas-Rhin Wildersbach

Wildersbach Bas-Rhin