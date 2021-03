Figeac Figeac Figeac, Lot Atelier Reliure au Fablab Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Atelier Reliure au Fablab, 24 avril 2021-24 avril 2021, Figeac. Atelier Reliure au Fablab 2021-04-24 10:00:00 10:00:00 – 2021-04-24 16:30:00 16:30:00 IUT Fablab IUT

Figeac Lot EUR Coût d’inscription à l’atelier : gratuit pour les adhérents du FabLab (30€ l’adhésion annuelle)

Réservation par mail : fablabfigeac@gmail.com

Attention COVID-19 : afin de respecter les conditions sanitaires, l’atelier est limité à 8 places, pensez à réserver Découvrez le travail minutieux et rigoureux de l’art de la reliure avec Elise de l’atelier « A Livre Ouvert ».

Personnalisez votre création avec notre découpeuse laser. fablabfigeac@gmail.com +33 5 65 50 30 66 Découvrez le travail minutieux et rigoureux de l’art de la reliure avec Elise de l’atelier « A Livre Ouvert ».

