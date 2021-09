Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot, Montcuq-en-Quercy-Blanc Atelier “Reliance à la Nature” à Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc Montcuq-en-Quercy-Blanc Catégories d’évènement: Lot

Atelier “Reliance à la Nature” à Belmontet Montcuq-en-Quercy-Blanc, 19 septembre 2021, Montcuq-en-Quercy-Blanc. Atelier “Reliance à la Nature” à Belmontet 2021-09-19 14:00:00 – 2021-09-19 17:00:00 Cabinet d’Emilie Pardes Belmontet

Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot Montcuq-en-Quercy-Blanc 25 EUR 25 Sur inscription.

RDV au Cabinet de Belmontet (Montcuq). Émilie Pardes, thérapeute systémique et intégrative, organise une série d’ateliers sur la reliance à la nature, se mettre en lien avec l’intelligence du vivant et reconnaître les liens qui nous soutiennent. Le premier de la série à pour thématique “Rencontrer un Allié Nature” : découvrir dans la nature un allié pour nous soutenir en fonction de nos besoins du moment et cheminer au quotidien avec lui de façon autonome. +33 6 23 66 77 30 Sur inscription.

RDV au Cabinet de Belmontet (Montcuq). @Emilie Pardes dernière mise à jour : 2021-09-07 par OT CVL Castelnau-Montratier

