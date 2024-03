Atelier : relaxez-vous au musée Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont Saint-Nicolas-d’Aliermont, samedi 18 mai 2024.

Atelier : relaxez-vous au musée Le sable des sabliers se transforme en sable magique pour vous inviter à vous détendre, en oubliant le temps qui passe. Cinq minutes ou une heure, laissez-vous relaxer par la manipulation de ce drôle… Samedi 18 mai, 20h00 Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Musée de l’horlogerie de Saint-Nicolas d’Aliermont 48 rue Edouard Cannevel, 76510 Saint-Nicolas-d’Aliermont Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Seine-Maritime Normandie 02 35 04 53 98 http://www.musee-horlogerie-aliermont.fr Le Musée de l’horlogerie est un pôle culturel unique en Normandie. Il retrace, le long d’un parcours de visite interactif et ludique, l’histoire de l’horlogerie et de la précision, savoir-faire original de la commune depuis le XVIIIe siècle. A travers les collections, les documents et l’atelier des horlogers, entrez dans l’univers de la mesure du temps.

© Musée de l’horlogerie Place de parking personne en situation de handicap moteur devant le musée, parking à proximité

© libre de droit