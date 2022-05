Atelier : Relaxation – Un vent de fraîcheur…, 21 mai 2022, .

Atelier : Relaxation – Un vent de fraîcheur…

2022-05-21 – 2022-05-21

EUR 0 Avec Marie-Ange Maquart, relaxologue, réflexologue.

Atelier interactif et participatif pour identifier et comprendre ses émotions, être davantage à l’écoute de son corps, réguler ses émotions, relâcher ses tensions et gagner en efficacité en utilisant des techniques de relaxation, se familiariser avec des exercices simples.

Médiathèque

