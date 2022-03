Atelier relaxation Montfaucon-en-Velay Montfaucon-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Montfaucon-en-Velay Haute-Loire Montfaucon-en-Velay EUR 10 10 14h15 salle de la Gare – Atelier relaxation et huiles essentielles en binôme (1 adulte et 1 enfant) encadré par Florence, réflexologie. Prévoir coussin et serviette. 10€ le binôme – Réservation obligatoire 04.71.59.95.73 tourisme@paysdemontfaucon.fr +33 4 71 59 95 73 https://hautpaysduvelay-tourisme.fr/ salle de la Gare La Gare Montfaucon-en-Velay

