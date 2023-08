Découverte du métier de restaurateur de tableaux Atelier RéincARTné – 8 Rue Oberkampf 75011 Paris Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Découverte du métier de restaurateur de tableaux 16 et 17 septembre Atelier RéincARTné – 8 Rue Oberkampf 75011 Paris Entrée libre

Je me ferai un plaisir de vous présenter mon métier et de répondre à vos questions.

Vous pourrez voir à l’oeuvre la restauration d’un tableau, de son constat d’état à son nettoyage.

Pour les plus jeunes, une initiation à la retouche sera proposée. Chacun pourra repartir avec le fruit de son travail !

Atelier RéincARTné – 8 Rue Oberkampf 75011 Paris 8 Rue Oberkampf 75011 Paris Paris 75011 Quartier Saint-Ambroise Île-de-France 0607736359 https://xn--rincartn-b1ah.fr/ https://www.instagram.com/aubertvera/;https://www.facebook.com/profile.php?id=100094470360525 L’atelier est heureux de vous ouvrir ses portes afin de vous faire découvrir le métier de restaurateur de tableaux.

Venez seul, accompagné ou en famille.

De 10h30 à 18h, samedi et dimanche, des démonstrations et des activités pour les plus jeunes vous seront proposées.

A bientôt ! Métro Oberkampf ; République ; Filles du Calvaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Vera AUBERT