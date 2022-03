Atelier Réglages Vélos Marché couvert de Bures Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Marché couvert de Bures, le samedi 9 avril à 10:00

Une équipe de mécanos bénévoles vous attends !

Gratuit et ouvert à tous

Venez régler, avec notre aide si besoin, votre vélo à l’atelier qui va se tenir au marché de Bures/Yvette : Samedi 9 avril 10h-12h Marché couvert de Bures Rue Charles de Gaulle Bures sur yvette Bures-sur-Yvette Montjay Essonne

