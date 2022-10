Atelier réglage vélo Plouédern Plouédern Catégories d’évènement: Finistre

Atelier réglage vélo Plouédern, 15 novembre 2022, Plouédern. Atelier réglage vélo

2022-11-15 09:30:00 – 2022-11-15 16:30:00

Finistre Plouédern Inscriptions : animation@letriporteur.bzh / 06 06 41 39 48

Sur un des créneaux :

09:30 – 10:45

11:00 – 12:15

13:45 – 15:00

15:15 – 16:30

Prix libre

Troisième millénaire, nouvelle ère

Nous est donné un grand dilemme :

Prendre son vélo musculaire

Ou bien voguer sur son tandem. En aucun cas la Chevrolet

Ne quittera le vieux hangar

Pour faire point A à un point B

Et quand même finir en retard… L’avantage d’un bon biclou

Est de quitter tous ses problèmes

Quand enjambées les deux grandes roues

La vie nous sonne comme un poème. Au Tri porteur, on vous propose de venir apprendre à régler votre vélo avec Pascal et Bernard. Plusieurs créneaux sont proposés tout au long de la journée, où vous pourrez venir apprendre les basiques de l’entretien et du réglage de bicyclettes, échanger, poser vos questions… et tout cela dans la bonne humeur ! animation@letriporteur.bzh +33 6 06 41 39 48 Rue des Glénan Recyclerie Le Tri Porteur Plouédern

