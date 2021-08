Atelier Régal’ L’alimentation vivante 16160 Gond-Pontouvre, 4 septembre 2021, Gond-Pontouvre.

Atelier Régal’ L’alimentation vivante

16160 Gond-Pontouvre, le samedi 4 septembre à 17:30

Avec Mathias et Elodie, découvre l’univers de l’alimentation vivante. Celle qui est la plus bénéfique pour nous, et sans doute la moins connue. Apprends à préparer des graines germées sans germoir et à connaître leurs différents bienfaits, apprends à préparer du kéfir et du kombucha, mais aussi des recettes crues et d’autres surprises délicieuses ! Dégustation de produits incluse. [Plus d’infos ici](https://heureuxquicommemaurice.fr/produit/atelier-regal-alimentation-vivante-angouleme/)

Uniquement sur réservation (10 personnes maximum)

16160 Gond-Pontouvre Marché de Léopold, 120 Rte de Paris Gond-Pontouvre Charente



