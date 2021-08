Atelier Régal’ Je cuisine les déchets de fruits et légumes 16160 Gond-Pontouvre, 8 septembre 2021, Gond-Pontouvre.

16160 Gond-Pontouvre, le mercredi 8 septembre à 10:00

Avec Mathias (et Elodie), apprends à cuisiner tes restes et autres épluchures pour ne plus gaspiller et limiter tes déchets ! Tu apprendras quelques astuces et recettes faciles et économiques et facilement reproductibles chez toi, pour sublimer tes “déchets” et ne plus rien gâcher. Le petit cours de cuisine est suivi d’une dégustation des préparations. [Plus d’infos ici.](https://heureuxquicommemaurice.fr/produit/atelier-regal-je-cuisine-les-dechets-de-fruits-et-legumes/)

Uniquement sur inscription

16160 Gond-Pontouvre Marché de Léopold, 120 Rte de Paris Gond-Pontouvre Charente



