Atelier Redécouvrez le jardin par l’odorat Bibliothèque Václav Havel, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 14h à 16h

Avec Vergers Urbains Si nous avons l’habitude de percevoir le jardinage et les plantes qui nous entourent en observant leurs couleurs et leurs formes, nous négligeons parfois nos autres sens. L’atelier vous invite à redécouvrir les plantes par l’odorat. Venez plonger vos nez dans les fleurs à la (re)découverte d’odeurs connues ou inconnues ! Avec l’association Vergers Urbains Animations -> Atelier / Cours Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

Contact :bibliothèque Václav Havel 01 40 38 65 40 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-vaclav-havel-8693 https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://twitter.com/BibHavel?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0144788050 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr

