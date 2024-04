Atelier recycler ses déchets verts au jardin Pornic Agglo Pays de Retz Sainte-Pazanne, samedi 13 avril 2024.

Atelier recycler ses déchets verts au jardin Pornic Agglo Pays de Retz Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Connaissez-vous le compostage et le paillage ? Les pratiquez-vous peut-être ? Pour découvrir l’utilité et les bonnes pratiques, Pornic Agglo Pays de Retz propose une formation complète de 3h. Rendez-vous à Sainte-Pazanne pour vous acquérir les principes de base du compostage et du recyclage de vos d

Vous êtes lassés des allers-retours à la déchetterie pour évacuer vos déchets verts ? Venez-acquérir des techniques de compostage et de paillage pour réduire, réutiliser et recycler vos déchets végétaux.

Pratique

animation gratuite et ouverte à tous

places limitées réservation par téléphone ou par mail.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 09:00:00

fin : 2024-04-13 12:00:00

Pornic Agglo Pays de Retz 60-64 Impasse du Vigneau

Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire environnement@pornicagglo.fr

L’événement Atelier recycler ses déchets verts au jardin Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2024-04-02 par eSPRIT Pays de la Loire