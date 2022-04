ATELIER “RECYCLER SES DECHETS VEGETAUX AU JARDIN”, 30 avril 2022, .

ATELIER “RECYCLER SES DECHETS VEGETAUX AU JARDIN”

2022-04-30 – 2022-04-30

Vous êtes lassés des allers-retours à la déchetterie pour évacuer vos déchets verts ? Venez acquérir des techniques pour Réduire, Réutiliser, et Recycler vos déchets végétaux ! Réduire dès la conception en faisant des choix d’organisation de l’espace, dans les variétés sélectionnées, Réutiliser en mettant en place une haie de Benjes ou avec le paillage en utilisant les ressources de votre jardin, Recycler en compostant.

Pour accompagner les habitants qui le souhaitent, la mairie de la Plaine-sur-Mer et Pornic agglo Pays de Retz s’associent pour vous proposer un atelier afin de se familiariser avec la pratique du compostage et la gestion des ressources végétales.

1ère partie : Découvrez les règles d’or du compostage et du paillage.

2ème partie : « Concrètement comment je fais et comment ça marche ? ». En mettant la main à la pâte, le compostage, le paillage et les techniques de réutilisation des végétaux n’auront plus de secret pour vous !

Atelier gratuit, animé par le CPIE Logne et Grandlieu.

Atelier "Recycler ses déchets végétaux au jardin"

+33 2 51 74 07 16

