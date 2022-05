ATELIER RECYCLAGE VERRES ET BOUCHONS EN LIEGE AUX ORPELLIÈRES

2022-06-20 17:00:00 17:00:00 – 2022-06-20 18:00:00 18:00:00 Ne jetez plus vos bouchons en liège ni vos pots en verre, apprenez à leur donner une seconde vie avec Isabelle.

Rendez-vous à la Maison des Orpellières. Réservation et inscription à l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

Atelier destiné à un public adulte.

