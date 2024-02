Atelier recyclage : Nos voisins des terres Bibliothèque Gutenberg Paris, mercredi 6 mars 2024.

Le mercredi 06 mars 2024

de 15h00 à 17h00

.Public enfants adolescents. A partir de 8 ans. gratuit

Rejoignez-nous pour cet atelier sur la biodiversité !

Bienvenue dans le monde

captivant des matériaux ! Du carton au plastique, en passant par le verre et le

métal, venez en découvrir plus sur leurs origines et leur cycle de vie. À

travers un jeu ludique, plongez dans les secrets de ces ressources avant de

mettre vos compétences à l’épreuve en fabriquant votre propre hôtel à insectes,

tout cela à partir d’une simple boîte de conserve. Un moment de découverte et

de créativité pour mieux comprendre et respecter notre environnement !

à partir de 8 ans

Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris

Contact : +33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290 http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290

