Fresnoy-le-Grand 02230 Fresnoy-le-Grand Et si vous recycliez vos collants usagés en créant une jolie panière ?

Participez à un atelier créatif gratuit le jeudi 9 juin à La Maison du Textile à Fresnoy-le-Grand. Trois horaires : 10h, 14h et 16h.

Inscription au magasin d'usine Le Bourget Paris au 0323090532

maisondutextile@cc-vermandois.com

