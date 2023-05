Atelier recyclage Bibliothèque Amélie Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Atelier recyclage Bibliothèque Amélie, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 13 mai 2023

de 16h00 à 17h30

.Public enfants adolescents. A partir de 8 ans. gratuit Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr Apprends la technique du livre coupé plié et réalise de belles décorations Recyclez vos vieux livres en les transformant en jolies décorations grâce à la technique de coupage / pliage. Samedi 13 mai à 16h pour les enfants à partir de 8 ans Sur inscription Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris Contact : 01 47 05 89 66 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7

Contact : 01 47 05 89 66 bibliotheque.amelie@paris.fr

