2022-06-01 – 2022-06-01 Création de petite bêtes qui peuple le jardin, à partir de matériel récupéré, fabrication de lunettes pour les enfants qui pourront observer la nature différemment.

Pour les enfants, un espace de découverte et de lecture sera ouvert tout le temps de l’atelier.

L’atelier aura lieu de 15h à 17h et le tarif est de 5€ par enfant y participant.

Pour les enfants à partir de 4 ans.

