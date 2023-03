Atelier Récupération sur le thème du jean Champagney Champagney Catégories d’Évènement: Champagney

Haute-Saône Champagney Dans le cadre de l’exposition temporaire : « Le revers de mon look », Élodie et Serge vous proposent un atelier Récupération sur le thème du jean.

Samedi 8 avril à 10h.

À partir de 8 ans. Gratuit. Matériaux fournis.

Inscription obligatoire au 03 84 23 25 45 musee@champagney.fr +33 3 84 23 25 45 Champagney

